أسعار الدولار اليوم الأحد 9-1-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 9-1-2022، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الأسبوعية داخل البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.