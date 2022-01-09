اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 12:37 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
 
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ11 جنيها.
‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات.
‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.
‏‎- البسلة بـ11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات.
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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