7 طرق طبيعية للوقاية من الصدفية

كتبت إيناس البنا

الصدفية هي حالة جلدية تظهر تراكم خلايا الجلد، يكون الحدوث مرئيًا على الجلد، ولكن يمكن أن يختلف من شخص لآخر، من خفيف إلى شديد، يمكن أن يجعل بشرتك شديدة الاحمرار والحكة والقشور، أكثر أجزاء الجسم شيوعًا حيث يمكن أن يحدث هذا المرض هي اليدين والقدمين والرقبة وفروة الرأس والوجه.

يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير على الأظافر والفم والأعضاء التناسلية، لم يتم العثور على علاج لهذه المشكلة الجلدية حتى الآن.

يعتبر الترطيب جزءًا مهمًا للوقاية من معظم الأمراض الجلدية وعلاجها، بما في ذلك الصدفية، إذا حافظت على جفاف بشرتك لفترة طويلة، فقد تزداد الأعراض سوءًا، لذلك ، يمكنك إبقائه رطبًا باستخدام الكريمات والمستحضرات المرطبة.

وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، هناك عدة طريق جيدة للوقاية والعلاج من الصدفية

أجهزة ترطيب الهواء

تعتبر أجهزة ترطيب الهواء طريقة طبيعية رائعة للحفاظ على رطوبة بشرتك، يمكنك استخدامه للوقاية من الصدفية أيضًا، فيمكنك تشغيل جهاز الترطيب عندما يجف الهواء داخل منزلك، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الجلدية أيضًا الحفاظ على رطوبة بشرتهم والمساعدة في التعامل مع الأعراض عن طريق الاحتفاظ بجهاز ترطيب في منزلك. أجهزة الترطيب مفيدة في فصل الشتاء حيث يمكن أن يكون الهواء داخل المنزل باردًا وجافًا.

الحد من التوتر

هناك علاقة مباشرة بين الأمراض الجلدية ومستويات التوتر، فهو محفز رئيسي محتمل للأشخاص المصابين بالصدفية، ووفقًا لبعض التقارير ، فقد تم اقتراح أن المواقف العصيبة يمكن أن تسبب تفجر الصدفية، لذا يمكنك الانغماس في ممارسة اليوجا والتأمل لتقليل مستويات التوتر.

تجنب الكحول

العلاقة بين الكحول والصدفية غير معروفة ، لكن يعتقد البعض أنه يمكن أن يسبب نوبات تهيج ، خاصة عند الرجال، يمكن أن يكون الكحول خطيرًا إذا كنت تتناول بعض أدوية الصدفية ، لذا اسأل طبيبك قبل الاستهلاك. يقترح معظم الخبراء تجنب الكحول إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي. يمكن أن تحدث الصدفية بسبب السمية الكيميائية ، والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية بحالة بشرتك

ابق مغطى في الطقس البارد

يمكن أن يؤثر الطقس في الخارج أيضًا على بشرتكن يمكن الوقاية من الصدفية إذا حافظت على نفسك مغطاة وآمنة بشكل صحيح، حاول أن تحافظ على دفء نفسك ومغطى خاصة خلال الرياح الباردة والجافة خلال فصل الشتاء.

التعرض للشمس

التعرض لأشعة الشمس مفيد للأشخاص المصابين بالصدفية ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يأخذ تحولًا سلبيًا. تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على إبطاء نمو خلايا الجلد ، وبالتالي فإن أخذ كمية طبيعية من ضوء الشمس مفيد. ومع ذلك ، تأكد من جعله موجزًا ​​لمدة 20 دقيقة تقريبًا في المرة الواحدة. لا تنسى وضع كريم الوقاية من الشمس وتجنب الإصابة بحروق الشمس لأنها يمكن أن تسبب الصدفية.

اتباع نظام غذائى صحى

يمكن أن يكون النظام الغذائي مسؤولاً عن إدارة شدة الصدفية، يجب تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب الالتهاب أو تسبب الصدفية، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د لتحسين الحالة.

تجنب بعض الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى اندلاع نوبات الصدفية وتفاقم الأعراض، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصدفية بالتأكيد زيارة الطبيب للتحدث عن الأدوية التي يمكن أن تسبب نوبات الصدفية. أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها حاليًا والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا، وما إذا كان بإمكانهما التحفيز؛ الصدفية.