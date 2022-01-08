اليوم السابع
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وصول دجال الجيزة للمحكمة لنظر استئنافه على حبسه سنة في اتهامه بالنصب

السبت، 08 يناير 2022 12:02 م
وصول دجال الجيزة للمحكمة لنظر استئنافه على حبسه سنة في اتهامه بالنصب دجال
سليم علي ـ محمد إبراهيم

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وصل منذ قليل المتهم" أيمن أبو سريع"، المعروف إعلاميًا بـ"دجال بولاق"، إلي محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، لنظر استئنافه على حكم حبسه سنة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا، والاستيلاء على أمواله.
 
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.
 
كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.
 

دجال الجيزة

بولاق الدكرور

الدجل

الشعوزه

النصب

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