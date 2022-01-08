جاء ذلك في إطار تأمين العودة الآمنة للمدارس مع استئناف العمل بالعام الدراسي بدءا من الاثنين المقبل وفي ظل استمرار الوضع الوبائي في لبنان.



وشدد مولوي على وجوب توجيه القائمين بالعمل في البلديات المختلفة لمتابعة الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.



وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمتحوراته قد واصلت في ارتفاعها بلبنان لتسجل اليوم 7974 حالة جديدة مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.9 % خلال الأسبوعين الماضيين، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 19 حالة.