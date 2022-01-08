وزير الصحة التشيكي: عازمون على شراء 50 ألف علبة من عقار "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

أ ش أ

أعلن وزير الصحة التشيكي فلاستيميل فاليك، أن بلاده ستشتري 50 ألف علبة من عقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر" للأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا ويؤخذ عن طريق الفم.



وذكر راديو (براغ الدولي) الناطق بالإنجليزية اليوم /السبت/ أنه من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من عقار "باكسلوفيد" في خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق بشكل رسمي.



وبالإضافة إلى عقار "باكسلوفيد"، فإن جمهورية التشيك لديها بالفعل عقار أخر مضاد لكورونا "مولنوبيرافير" المطور من قبل شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية والذي من المخطط شراء المزيد منه.