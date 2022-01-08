اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة التشيكي: عازمون على شراء 50 ألف علبة من عقار "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

السبت، 08 يناير 2022 04:10 م
وزير الصحة التشيكي: عازمون على شراء 50 ألف علبة من عقار "باكسلوفيد" المضاد لكورونا لقاح كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة التشيكي فلاستيميل فاليك، أن بلاده ستشتري 50 ألف علبة من عقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر" للأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا ويؤخذ عن طريق الفم.


وذكر راديو (براغ الدولي) الناطق بالإنجليزية اليوم /السبت/ أنه من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من عقار "باكسلوفيد" في خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق بشكل رسمي.


وبالإضافة إلى عقار "باكسلوفيد"، فإن جمهورية التشيك لديها بالفعل عقار أخر مضاد لكورونا "مولنوبيرافير" المطور من قبل شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية والذي من المخطط شراء المزيد منه.


التشيك

وزير الصحة التشيكي

باكسلوفيد

عقار باكسلوفيد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تواجه كورونا بخطة مكافحة "ثلاثية الأمصال".. "باكسلوفيد" و"مولنوبيرافير" و"إيفوشيلد" أسلحة محاربة كورونا وتصل آخر يناير.. والعلاجات الجديدة تثبط نشاط الفيروس.. ويؤكد: توفيرها مجانا للمرضى بمستشفيات العزل

الخميس، 06 يناير 2022 05:00 م

كوريا الجنوبية تتفق على شراء دفعات من عقار "باكسلوفيد" المضادة لفيروس كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:11 م

رئيس الوزراء: إعداد وثيقة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.. التعاقد لتوفير عقارى باكسلوفيد وإيفوشيلد لمواجهة متحورات كورونا.. ووزير التعليم العالى: الجرعة المعززة تظهر فعالية بنسبة 85%

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة