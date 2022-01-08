وزير الرى: عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى بشأن المشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى، والذى أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3838 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4132 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2706 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 10682 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 41 كيلومترا، وجارى العمل في باقى الأطوال.

وصرح عبد العاطى، بأن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى عبد العاطى، تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 32 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالى 5 ملايين متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار الى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ عدد (36) قرار إزالة منهم عدد (19) قرار ردم بمساحة 1400 متر مربع وعدد (17) قرار مبانى مخالفة بمساحة 1200 متر مربع بناحية عزبتى محمد خليل وعطيه سيد والشنابلة بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط ، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه أبنوب وبمعدات الوزارة ومجلس مدينة أبنوب ، وتنفيذ عدد (8) قرارات إزالة ردم بناحية الجندية وساحل بنى مزار بمركز بنى مزار وعزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة.

كما تم تنفيذ عدد (10) قرارات إزالة لتعديات ردم بناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا بالتعاون مع الاجهزة المحلية المختصة ، وتنفيذ عدد (51) قرار ازالة على مساحة 16920 متر مربع بمركز الصف بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (52) قرار إزالة عبارة عن (50) قرار ردم على مساحة 26716 متر مربع وعدد (2) قرار مبانى مخالفة على مساحة 720 متر مربع بمركز العياط بمحافظة الجيزة

وتنفيذ (22) قرار إزالة ردم بمساحة ( 1017) متر مربع ، وعدد (17) قرار متنوع بمساحة (327) متر مربع بمركز بسيون بمحافظة الغربية "وذلك بتأمين قوات من مديرية أمن الغربية ، وتنفيذ عدد (58) قرار إزاله ردم بمساحة 17 ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة وعدد (17) قرار ازالة ردم بمساحة 2419 متر مربع بمركز سمنود بالغربية بتأمين قوات أمن شرطه سمنود ورئيس مجلس مركز مدينه سمنود ، وتنفيذ عدد (10) قرارات إزالة ردم بمساحة 653 متر مربع بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وتنغيذ عدد (20) قرار إزالة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عدد (15) مخالفه ردم بمساحة 1341 متر مربع وعدد (5) مخالفات مبانى بمساحة 125متر مربع وذلك بتأمين قوات من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ عدد (11) قرار إزالة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج منهم عدد (7) قرارات ردم بالمنطقة المقيدة بمساحة (850) متر مربع وعدد (4) قرارات مبانى مخالفة بمساحة 605 متر مربع ، وتنفيذ عدد (5) قرارات إزالة ردم بأولاد حمزه بمركز العسيرات بمساحة 1500 متر مربع ، وعدد (11) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 685 متر مربع بناحيه النويرات بمركز العسيرات بسوهاج ، وذلك بمعدات الوزارة وتأمين قوات الشرطة ، كما تم تنفيذ عدد (8) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 281 متر مربع بناحية كفر الدبوسي بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.