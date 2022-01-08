اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى: لا مباحثات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

السبت، 08 يناير 2022 12:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى: لا مباحثات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب وكالات

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أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأوكرانى ديمترو كوليبا، أكد فيه "دعم الولايات المتحدة الثابت" لأوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، فى وجه "العدوان الروسى المستمر".

 

وقال بيان عن الخارجية الأميركية، بحسب"الشرق بلومبرج"، إن بلينكن وكوليبا ناقشا الرد المحتمل للولايات المتحدة والحلفاء على الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية، وكذلك المحادثات الدبلوماسية الوشيكة مع روسيا.

 

وأضاف البيان أن بلينكن قال إنه "لا حوار بشأن أوكرانيا دون مشاركتها".

 

 


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