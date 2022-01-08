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وزير الأوقاف: منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملى لفقه العيش المشترك

السبت، 08 يناير 2022 12:44 م
وزير الأوقاف: منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملى لفقه العيش المشترك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملى لفقه العيش المشترك بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها، بما يؤكد إيمان مصر الراسخ بحق العيش الإنسانى المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.
 
وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم: يتسع المنتدى للمختلفين ديانة وثقافة وجنسًا ولونًا ولغة ليلتقوا معًا على أرض المحروسة مصر الكنانة، فى إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع وأنها سنة الله (عز وجل) فى كونه، وأن ديننا العظيم يحترم آدمية الإنسان لكونه إنسانًا، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ"، فكرم الإسلام الإنسان على إطلاق إنسانيته دون النظر إلى أى اعتبار آخر.
 
وأضاف جمعة: "ولا شك أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب والتعارف الإنسانى، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا". 
 
واختتم وزير الأوقاف قائلاً: "وذلك كله فضلا عما يحققه المنتدى من تبادل المعارف والخبرات والثقافات والوقوف على ما وصل إليه خيرة شباب العالم فى مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة، وإطلاعهم على بعض جوانب حضارتنا المصرية العظيمة الضاربة بجذورها لأكثر من سبعة آلاف عام فى عمق التاريخ، وها هى تقدم لشباب العالم جمهوريتها الجديدة لنبنى تاريخًا جديدًا يضم إلى تاريخنا الحضارى العريق".
 

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