اليوم السابع
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وزارة الخارجية: مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى السودان

السبت، 08 يناير 2022 04:16 م
وزارة الخارجية: مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى السودان وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

 

وقالت وزارة الخارجية - فى بيان، اليوم السبت "إنه، وفي هذا الإطار، تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى، وتناشد كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وتعرب عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة، كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.


وزير الخارجية سامح شكري

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مصر

السودان

احداث السودان

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