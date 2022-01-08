هل تشرب قهوتك بالطريقة الصحيحة؟ 4 نصائح للاستهلاك الصحى للكافيين

كتبت إيناس البنا

القهوة، سواء كانت ساخنة أو باردة من أكثر المشروبات المحبوبة، حيث يشرب الناس في جميع أنحاء العالم القهوة بشكل منتظم، والبعض يفضلها سوداء والبعض الآخر بني وهذه الاختلافات هي مؤشر على أن كل شخص لديه طريقته "الصحيحة" في تناول الكافيين.

عادات القهوة الصحية

وفقًا لتقرير موقع "indianexpress" إليك كيف يجب أن تشرب قهوتك بطريقة صحية:

قل لا للقهوة بعد الساعة 5 مساءً

إذا كان وقت نومك هو 10 مساءً، فيجب تجنب احتساء القهوة بعد الساعة 5-6 مساءً، لدى العديد من الأشخاص عادة تحضير فنجان من القهوة في المساء، وعلى الرغم من أنها قد تبدو مغرية، إلا أن هذه العادة يمكن أن تعرقل دورتك اليومية عن طريق منع جسمك من النوم.

تجنب السم الأبيض

هل تفضل السكر الأبيض كمُحلي للقهوة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون ضارًا بصحتك، في محاولة لتحلية قهوتهم "بالكمية المناسبة"، من السهل إضافة كمية زائدة من السكر التي يمكن أن تكون ضارة.

اشربها باعتدال

نعم، نحن نعلم أن القهوة مشروب لذيذ ولكن هذا لا يعني المبالغة في استهلاكها كل يوم، بالنسبة للبالغين العاديين، فإن كمية الكافيين الآمنة لهذا اليوم هي 400 مجم، يجب اتباع حد المدخول هذا للحصول على أفضل النتائج.

تعرف على كمية ما تستهلكه

من بين أنواع القهوة المختلفة المتاحة، من الضروري اختيار النوع المناسب للحصول على نتائج صحية، وذلك لأن أنواع القهوة المختلفة تحتوي على محتوى متنوع من الكافيين يجب تناوله في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات غير الصحية، على سبيل المثال، يجب تجنب أنواع القهوة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بعد الغداء لضمان نوم هادئ.