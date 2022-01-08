نيجيريا: 140 قتيلا في هجمات لقطاع طرق مسلحين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت نيجيريا عن مقتل أكثر من 140 شخصا في عمليات مسلحة خلال هذا الأسبوع على أيدي "قطاع طرق"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 4 من السكان المحليين.

وقال أحد هؤلاء المتحدثين الأربعة، بالاراب الحاجي وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا، إن السكان هناك دفنوا "143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات".

وفى السابق قال المتحدث باسم شرطة نيجيريا محمد شيهو إن: "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذاً مخطوفاً" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين.

وأضاف شيهو أن "قُطّاع الطرق" أغلقوا، ليلة رأس السنة، طريقًا سريعة وخطفوا "عدداً غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ، بهدف الحصول على فدية.