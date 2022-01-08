نقيب المهندسين: إجراء دراسات لعمل معاش تكميلى باشتراكات للأعضاء

كتبت آية دعبس

كشف المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، عن تكليف مجلس النقابة للمكتب الفنى بعمل دراسات لمعاش تكميلى للمهندسين، معتمدا على سداد اشتراكات، مشيرا إلى أن النقابة بدأت فى تلقى العديد من العروض من شركات التأمين بشأنه، وجارى دراستها، لافتا إلى إعلان نتائج الدراسات فور الانتهاء منها.