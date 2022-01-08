نبيلة مكرم: نستعين بالقوى الناعمة فى الخارج لتكذيب الشائعات

كتب أيمن رمضان

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، شباب البرنامج الرئاسي على ثقة القيادة السياسة في تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثلاثة الماضية والرابعة التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، مشددة على أن الشباب المصرى القائم على تنظيم المنتدى يعملون بجد وانتظام وبمثابة خلية نحل تعمل من أجل إنجاح المنتدى.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن ورشة عمل " حياة كريمة "، في منتدى شباب العالم، تعكس إصرار الدولة على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الصعيد والدلتا، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن جهود المصريين بالخارج المادية والمعنوية لا يقل عن المصريين في الداخل، وتابعت:" نستعين بالقوى الناعمة في الخارج لتكذيب الشائعات".

ولفتت وزيرة التهجرة، إلى التغيير الكبير في بنية الدولة المصرية واهتمامها بالشباب والاعتماد عليهم في مناصب قيادية في مختلف القطاعات والوزارات يعكس مدى اهتمام الدولة على الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى شباب المصريين بالخارج حريصون على المشاركة في منتدى شباب العالم.