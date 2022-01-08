نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد خفاجي يتعرض لإغماء بسبب ارتفاع ضغط الدم

كتب أحمد عبد الهادي

تعرض المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،؛ لحالة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

تم الاتصال بالإسعاف لنقل المستشار خفاجى إلى إحدى مستشفيات الدقي، لتلقى الإسعافات الأولية، وبالكشف عليه تبين أنه تعرض لحالة الإغماء بسبب ارتفاع فى ضغط الدم وصل إلى نسبة 180/120؛ وتقرر بعدها نقله إلى مستشفي بالاسكندرية لتلقي العلاج بالقرب من مكان سكنه،ومعرفة الأسباب وراء حالة الإغماء المفاجئة وإجراء الفحوصات اللازمة.