مُنتدى شباب العالم يٌناقش السياسات المائية الرشيدة من أجل الإنسانية.. صور

عُقدت ورشة عمل بعنوان "نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"،فى قاعة "أسوان"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، ناقشت الورشة قضية ندرة الموارد المائية عالميًا بوصفها قضية ملحة ومتعددة الأبعاد، وعرضت عدد من الأفكار والمقترحات الشبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية.

عرضت ايرينى إيستمالك، استشارى الهندسة البيئية ونائب رئيس مجلس الهيئة الألمانية للتعاون الدولى "GICeVK"، الأهداف الخاصة بالورشة، مؤكدةً على أولوية ملف المياه، وعرفت الحضور بمصطلح "المياه الافتراضية"، وعرضت عدد من المشكلات المائية حول العالم منها، مشكلة بحر "الأرال"، فضلًا عن الطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه.

وأشادت "ايستمالك" خلال حديثها بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه، مستعرضًة جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة المياه التى تضمنت مشروع تبطين الترع، استخدام طرق الرى الحديثة، وزيادة مساحة خزانات مياه الأمطار، واستخدام المُعالجة الثلاثية بمحطات "بحر البقر" الأكبر من نوعها فى العالم، و"الجبل الأصفر".

ومن جانبها ثمنت كارولينا تورنسى، رئيس برلمان المياه العالمى للشباب، بدور منتدى شباب العالم فى رفع الوعى بأزمة ندرة المياه وطرق حلها من خلال ورشة، مشيرةً إلى الصراع الناشئ حول موارد المياه بسبب التغيرات المناخية والنشاط الإنسانى غير الرشيد فى الاستهلاك، مستعرضًة دور الشباب فى مواجهة هذا النوع من الأزمات، كما تضمنت الجلسة عرض نموذج لأزمة المياه بسد "Temacapulin" فى المكسيك، ودور المؤسسات الشبابية والحلول غير التقليدية فى مواجهة أزمة تناقص المياه عالميًا.

واستعرضت دينا هشام المقدم، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من النقاط القانونية الخاصة بأزمة نقص المياه بين الدول، والاعتداء الذى تمارسه بعض الدول ضد دول أخرى عبر بناء السدود دون وجود اتفاق ملزم، موجهةً الدعوة للأمم المتحدة باتخاذ دور قانونيًا أكبر فيما يتعلق بأزمات نقص المياه العالمية، واعتبارها تهديد حقيقى للوجود.

فيما قدم "آدل جواما" ممثل أفريقيا فى برلمان المياه العالمى للشباب، عرضًا تفصيلًا يتركز على إدارة الموارد المائية ودور الشباب فى الدبلوماسية المائية.

وخلال الورشة، تم وضع سيناريو افتراضى للدول المشاركة من خلال تقسيم المشاركين إلى دول مصب، ودول منبع، ودول ممر، ومنظمات دولية، وفى النهاية تم استعراض توصيات كل فريق للحل.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.