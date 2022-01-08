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ميناء دمياط : حركة الصادر من البضائع العامة 24795 طنا

السبت، 08 يناير 2022 08:26 م
ميناء دمياط : حركة الصادر من البضائع العامة 24795 طنا ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24795 طن تشمل :  300 طن يوريا و 13640 طن فوسفات  و 1045 طن أسمنت و 8800 طن ملح و 1010 طن فول صويا .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35256 طن تشمل :  4000 طن ذرة و 5046 طن خردة و 8237 طن حديد و 1719 طن خشب زان و 5600 طن ابلاكاش و 3654 طن سكر و 7000 طن فول صويا  .
 
ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 634 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فاصوليا و بطاطا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية (  زيتون و بصل و برسيم ) و فواكه (  رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و أمريكا و ايطاليا و الصين .
 
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1661 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124387 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126329 طنا كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و المنيا و الفيوم ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3141 شاحنة .
 
 

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