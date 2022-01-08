ميناء دمياط : حركة الصادر من البضائع العامة 24795 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24795 طن تشمل : 300 طن يوريا و 13640 طن فوسفات و 1045 طن أسمنت و 8800 طن ملح و 1010 طن فول صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35256 طن تشمل : 4000 طن ذرة و 5046 طن خردة و 8237 طن حديد و 1719 طن خشب زان و 5600 طن ابلاكاش و 3654 طن سكر و 7000 طن فول صويا .

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 634 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فاصوليا و بطاطا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( زيتون و بصل و برسيم ) و فواكه ( رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و أمريكا و ايطاليا و الصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1661 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124387 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126329 طنا كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و المنيا و الفيوم ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3141 شاحنة .