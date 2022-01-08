موسكو: تلقينا مئات الطلبات من الروس للإجلاء من كازاخستان

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة مركز الأزمات فى وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها تلقت مئات الطلبات من الروس فى كازاخستان للإجلاء من البلاد التى تشهد اضطرابات خلال الفترة الحالية.

وقالت الإدارة لوكالة أنباء "سبوتنيك": "تلقينا بالفعل مئات من طلبات الإجلاء من الروس في كازاخستان خاصة من ألما آتا، ونعمل على تحديد الموقع وأرقام الاتصال وتقييم الوضع".

وأضافت: "نعطى الأولوية لعودة الأطفال الذين كانوا فى إجازة".

ويذكر أنه فى وقت سابق اليوم، صرحت الخدمة الصحفية لمطار ألما آتا لـ"سبوتنيك" بأن "المطار سيستأنف الرحلات فى 10 يناير الجاري".

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابى".

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.