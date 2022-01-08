منسقة منتدى شباب العالم: استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي لأول مرة فى ورش العمل

ماجد تمراز

قالت هند جلال عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق مؤسسة حياة كريمة، إنه تم البدء اليوم فى ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على جميع الضيوف بالالتزام بتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن الورش ألقت الضوء على جائحة كورونا وربطتها بكافة الموضوعات التى تم مناقشتها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "كان لدينا 8 ورش عمل تحضيرية، تمهيدا لانطلاق منتدى شباب العالم، وتم إصدار الجدول الذى يتضمن اسم الجلسة والنوع سواء كانت ورشة أو جلسة حوارية ورقم القاعة، والجدول تضمن كل الأيام الخاصة بالمنتدى".

وقالت: "الجلسات اليوم كانت متنوعة وثرية وبدأنا بجلسة خاصة بحياة كريمة باعتبارها الموضوع الأبرز الآن، وتجربة ناجحة للتجربة المصرية لتنمية الإنسان، ولأول مرة استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي، وكانت ردود الأفعال إيجابية للغاية، وكان معنا اليوم شباب من إفريقيا ومن بريطانيا وكندا، وأشادوا بالتجربة المصرية، وكانت لديهم رغبة للنزول للشوارع وزيارتها".