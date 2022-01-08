اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 08:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

منسقة منتدى شباب العالم: استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي لأول مرة فى ورش العمل

السبت، 08 يناير 2022 06:49 م
منسقة منتدى شباب العالم: استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي لأول مرة فى ورش العمل منتدى شباب العالم
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هند جلال عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق مؤسسة حياة كريمة، إنه تم البدء اليوم فى ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على جميع الضيوف بالالتزام بتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن الورش ألقت الضوء على جائحة كورونا وربطتها بكافة الموضوعات التى تم مناقشتها.

 

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "كان لدينا 8 ورش عمل تحضيرية، تمهيدا لانطلاق منتدى شباب العالم، وتم إصدار الجدول الذى يتضمن اسم الجلسة والنوع سواء كانت ورشة أو جلسة حوارية ورقم القاعة، والجدول تضمن كل الأيام الخاصة بالمنتدى".

 

وقالت: "الجلسات اليوم كانت متنوعة وثرية وبدأنا بجلسة خاصة بحياة كريمة باعتبارها الموضوع الأبرز الآن، وتجربة ناجحة للتجربة المصرية لتنمية الإنسان، ولأول مرة استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي، وكانت ردود الأفعال إيجابية للغاية، وكان معنا اليوم شباب من إفريقيا ومن بريطانيا وكندا، وأشادوا بالتجربة المصرية، وكانت لديهم رغبة للنزول للشوارع وزيارتها".


منتدى شباب العالم

الواق الافتراضى

تكنولوجيا الواقع الافتراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفيرة حياة كريمة لـdmc: مصر قادرة على إنجاح منتدى شباب العالم رغم كورونا

السبت، 08 يناير 2022 06:16 م

عضو لجنة تنظيم منتدى شباب العالم: نطبق إجراءات عديدة لضمان سلامة الضيوف

السبت، 08 يناير 2022 06:10 م

شرم الشيخ تتزين للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم وتلاقى الحضارات.. صور

السبت، 08 يناير 2022 05:34 م

منتدى شباب العالم.. حدث عالمى يجمع شباب العالم ويناقش قضايا التنمية

السبت، 08 يناير 2022 05:17 م

فى نسخته الرابعة.. أجندة منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 05:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة