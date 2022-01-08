مصرع طفل وإصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي طفل مصرعه وأصيب 16 شخصا آخرين، فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل، وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 16 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.