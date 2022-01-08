اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بقنطرة الترعة السوهاجية بأسيوط

السبت، 08 يناير 2022 06:22 م
مصرع طفل غرقا بقنطرة الترعة السوهاجية بأسيوط سقوط طفل فى الترعة السوهاجية
هيثم البدري

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لقى طفل مصرعه غرقا بالترعة السوهاجية التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء عبوره من مكان خاطئ بالقنطرة أعلى ماسورة بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط وجارى البحث عنه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

 

تلقى اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية العتامنة التابعة للمركز بمصرع طفل غرقا بالترعة السوهاجية أثناء عبوره من أعلى ماسورة.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع الطفل "يوسف ب ع 5 سنوات مقيم وذلك أثناء عبوره من شرق الترعة لغرب الترعة على ماسورة مياه أعلى قنطرة مختار بالترعة.

 


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غرق طفل قنطرة الترعة السوهاجية

أسيوط

تقارير مصرية

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