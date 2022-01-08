مصرع طفل سقط من مركبة توك توك بسبب كيس مقرمشات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في السابعة من العمر مصرعه عقب سقوطه من مركبة توك توك أثناء جلوسه بجوار السائق، حيث سقط من الطفل كيس مقرمشات فقام بالقفز من التوك توك محاولاً التقاطه فسقط أرضا وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طفل عقب سقوطه من مركبة توك توك بالطريق مما نتج عنه إصابته بكسر في عظام الرأس ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول الطفل معتز م ع ا 7 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى المراغة مصاباً " باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي عقب وصوله

وبسؤال عمه عادل ع ا م 25 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وجدته المدعوة خديجه ع أ 62 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وأحمد م ا ع ر 24 سنة سائق توك توك ويقيم بندر المراغة قرروا بأنه أثناء إستقلال الطفل المذكور دراجة نارية توك توك قيادة الثالث وبرفقته الثانية وحال جلوسه بجوار قائد التوك توك سقط من الطفل المذكور كيس مقرمشات فقام بالقفز من التوك توك محاولاً التقاطه فسقط أرضاً وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الأول والثانية الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وإشتباه كسر بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم التحفظ علي التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.