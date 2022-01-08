مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، إخطارا، اليوم السبت يفيد بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق العريش / الشيخ زويد، وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق؛ ما أسفر عن مصرع سلامة م . س (35 عاما) نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالبطن وتهشم بالضلوع، وإصابة موسى س . م (34 عاما) باشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالبطن.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.