مصرع سائق توك توك وإصابة عامل فى حادث تصادم بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ، وقوع مصادمة على الطريق بين دراجة نارية مركبة توك توك وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث وفاة قائد مركبة التوك توك وإصابة عامل تم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز جرجا بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة أخر تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصاب دائرة مركز جرجا وذلك أثناء قيادة المدعو أحمد ع ا ع ع ا سن 25 سنة سائق توك توك ويقيم بذات الناحية دراجة نارية " توك توك " أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص " قيادة المدعو السيد م ا م 37 سنة سائق ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وإصابة المدعو يوسف م ع 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " نزيف داخلي بالمخ " من مستقلي التوك توك وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب ووالد المتوفي المدعو عبد العال ع ع ا ع ا 67 مزارع ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية وتم التحفظ علي المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.