اليوم السابع
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مش هتصدق عينك.. الطفل المطاط بيلف راسه 180 درجة وعضمه زى العجين

السبت، 08 يناير 2022 03:59 م
مش هتصدق عينك.. الطفل المطاط بيلف راسه 180 درجة وعضمه زى العجين الطفل المطاطي
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "مش هتصدق عينك.. الطفل المطاط بيلف راسه 180 درجة وعضمه زى العجين"، ذلك مع طفل يتميز بليونة عضلات غير طبيعية.

استطاع الطفل ايهاب أكرم عبد العادل 11 سنة، ابن قرية الخطارة الصغرى التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، لف راسة 180 درجة، وزراعة لفه عدة مرات وفتح الحوض، وتقديم حركات غير عادية، مشيرا إلى إنه يتابع الالعاب عبر اليوتيوب ويستطع تنفيذها، موكد أن حلمة هو يتبنى نادى رياضى موهبته.

وقال أكرم عبدالعال والد ايهاب، انه لاحظ على نجله حركات وليونة منذ عمر عامين، وان ذهب إلى عدد من الأندية ومراكز الشباب بالقرى المجاورة ولكنها كانت غير مجهزة بألعاب تناسبه، وان طموحة تبنى نادى رياضى كبير موهبته.

 

 


ايهاب اكرم

الطفل المطاط

ليونه عضلات

الخطارة الصغري

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