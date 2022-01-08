مستشار النمسا: إصرار حكومي على تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا الشهر المقبل

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، إصرار الحكومة على تطبيق التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا أول شهر فبراير المقبل .

وقال نيهمر - في تصريح له اليوم السبت ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوجوده فى الحجر الصحي لاصابته بفيروس كورونا - إن التطعيم الإجباري ضروري للحد من تدابير تقييد الحرية الشخصية .. موضحا أن هناك جدولا زمنيا محددا بشكل واضح للغاية .. معربا عن ثقته في نجاح برنامج التطعيم الإلزامي.

وحول إصابته بالفيروس، أكد نيهمر أن التطعيم جعله يشعر بأنه في حالة جيدة جدًا وليس لديه أي أعراض وهو ما يحدث حتى مع الإصابة بمتحور أوميكرون.

من جانب أخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية 7405 حالات إصابة جديدة و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.