مزور الشهادات الجامعية: أبيع الواحدة بـ5 آلاف جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف مزور بقدرته على تزوير الأوراق الرسمية والشهادات الدراسية، وبيعها للمواطنين، حيث أعلن عن تسعيره في هذا الصدد، حيث كان يبيع الشهادة الجامعية بخمس الاف جنيه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. لكشف ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص) بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة" والإستيلاء منه على مبالغ ( 50 ألف جنيه) بزعم إعطائه شهادة دكتوراه مُعتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية ، دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الإجتماعى ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المُشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.