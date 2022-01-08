مدبولى يوجه بسرعة ترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل لأهميته التاريخية والدينية

كتبت هند مختار

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح تمت خلاله الاشارة الى ان تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط يتم وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، لتنفيذ مشروع حضاري متكامل يحقق مقاصد سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمرو بن العاص، لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث يشمل التطوير الجامع والساحة الملحقة به، حيث اطلع على سير العمل في تطوير ساحة المسجد بما يشمل الرخام وزراعة النخيل، واعمال الزراعة المتدرجة.

واستمع مدبولي الى شرح تمت الاشارة خلاله الى ان مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 الف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية ابرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذ المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.