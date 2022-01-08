محافظ قنا يتفقد وحدات التضامن والمنشآت الصحية بقوص ضمن حياة كريمة.. صور

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولته الميدانية بقرى حياة كريمة بمركز قوص بمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من وحدات التضامن الاجتماعى، رافقه المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بوحدتي التضامن الاجتماعي بالشعراني والخرانقة التابعتين لمجلس قروي جراجوس، ويقع كل منهما علي مساحة 935 مترا مربعا ومكونين من دور أرضي يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال، بينما يضم الدور الأول العلوي ورشة تدريب حرفي وورشة تدريب مهني ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية، بتكلفة تقديرية 5 مليون 508 آلاف لكل وحدة اجتماعية.

وتابع محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مركز تنمية الاسرة بقرية الكلالسة الواقع علي مساحة 1238 متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 8 مليون و685 ألف جنيه، وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

وأكد محافظ قنا، اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

وقام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بإنشاءات عدد من المنشآت الصحية بمركز قوص ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل.

وتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بالمركز الصحي بقرية جراجوس الواقع علي مساحة 1476متر مربع ويتكون من ثلاث طوابق تضم استقبال وعيادة طب أسرة وأسنان ونساء وتوليد وحضانات أطفال وصيدلية ووحدات غسيل كلوي وغرف تعقيم ومخازن، موضحا أن نسبة تنفيذ الاعمال الإنشائية بلغت 60٪ ومن المقرر الانتهاء منه في 28 فبراير 2022.

كما تابع الأعمال الإنشائية الوحدة الصحية بالكلالسة وتضم استقبال وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال وعيادة طب الأسرة وأسنان ومتابعة الحمل ومكتب لكبار السن وخدمة المنتفعين وعيادة إسعافات أولية وصيدلية وغرفة ملفات ونفيات طبية.

وأكد الداودي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف العمل علي تحسين حياة المواطنين في الريف من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل علي تحسين البنية التحتية بشكل كامل فى كافة القطاعات الخدمية وبصفة خاصة قطاع الصحة حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل بحيث يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق احتياجا مماثلة للحضر.