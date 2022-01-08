محافظ قنا يتفقد أعمال مجمعات خدمة المواطنين والمجمع الزراعي بقوص.. صور

قنا: صابر سعيد

اختتم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته على مشروعات حياة كريمة بمركز قوص بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد، من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطلع محافظ قنا، على سير العمل بالأعمال الانشائية التي تجري بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، مؤكدا على أن مجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.

وتابع محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلالسة ويضم "وحدة بيطرية، مركز تجميع ألبان، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعى"، لافتا أن المشروع سوف يساهم المجمع فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الري الحديث.



مشروعات حياة كريمة (1)



مشروعات حياة كريمة (2)



مشروعات حياة كريمة (3)



مشروعات حياة كريمة (4)



مشروعات حياة كريمة (5)