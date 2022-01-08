محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مدارس جديدة بقوص ضمن حياة كريمة.. صور

قنا: صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بمشروعات احلال وتجديد عدد من المدارس بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، للقوات المسلحة، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ، مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد محافظ قنا، إنشاء مبني مكون من 3 طوابق وإحلال وتجديد مبني مكون من 4 طوابق بمدرسة الخرانقة الابتدائية وإحلال وتجديد مدرسة الخرانقة الاعدادية، موضحا أنه سيتم توريد الأثاث للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية عقب انتهاء اعمال التشطيبات النهائية مباشرة طبقا لخطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة، وإضافة ملاحق لها فى الأماكن التي ترتفع بها الكثافات الطلابية، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة فى العديد من القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الداودي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لم تكتف بتوفير الخدمات والمرافق وتشييد المنازل وترميمها فقط، بل عملت منذ اللحظة الأولى على التوسع فى بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة، ما يسهم فى تطوير فلسفة الحياة نفسها فى العديد من القرى المصرية.



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