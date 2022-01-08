محافظ بني سويف: الانتهاء من تبطين أكثر من 382 كم من الترع بتكلفة 809 ملايين جنيه

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وتضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وصرح المحافظ بحسب التقرير الذي أعده وكيل الوزارة جمال عبد الفتاح، أنه يجرى العمل في تنفيذ 41 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 382.4 كم بتكلفة 809 ملايين و478 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 721 كم تقريباً بتكلفة مليار و853 مليون جنيه تقريباً، لتخدم 253 ألفا و263 فداناً من خلال 163ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 631.6 كم تقريباً تخدم زمام 204 آلاف و229 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و560 مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 89.3 كم تقريباً تخدم زمام 49 ألفا و34 فداناً.

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع تجدر الإشارة أن المحافظ قد أصدر قراراً،بتشكيل لجنة"برئاسة النائب بلال حبش"،للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات ، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة ، لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.