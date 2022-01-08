محافظ الشرقية يتفقد إنشاء نفق عرابي وتطوير القومية ويأمر برفع الإشغالات

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية بنفق أسفل السكة الحديد "نفق عرابي" بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

اطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة على معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع و تمت الإشارة إلى الإنتهاء من صب الحوائط الخرسانية للجزء الشرقي وجاري تركيب الكمر الحديد تمهيداً لصب سقف النفق للبدء في أعمال الحفر أسفل السكة الحديد.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني ودخوله الخدمة في الموعد المحدد لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق وخلق محاور مرورية جديدة تعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة والمضي قدماً نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما بتفقد أعمال التطوير الجارية بشارعي طلبه عويضة والمشير أحمد إسماعيل وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي طلبه عويضه والمشير أحمد إسماعيل لمتابعة إنتظام سير الأعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة ، حيث تم الإنتهاء من الصبة الخرسانية والأسمنتية للأرصفة لتوسعة الرصيف أمام عبور المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة للوقوف علي معدلات أداء اعمال التطوير والتجميل وذلك بعد ان تم ازالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء واكشاك التليفونات تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنبيه على المواطنين بعد ترك سياراتهم بالشوارع التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذه لإستكمال عملها طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كما بتفقد شارع فاروق ليصدر تعليماته برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المفترشين الطريق وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف ووضع صناديق للقمامة أمام محالهم حفاظاً على نظافة شوارع المدينة.

إنتقل محافظ الشرقية لنفق المشاه أسفل السكة الحديد لإزالة الباعة الجائلين ورفع الوصلات الكهربية المخالفة ليوجه رئيس حى أول بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

توجه المحافظ لميدان عرابي بمدينة الزقازيق حيث تلاحظ له وجود عدد من السيارات ( منافذ متنقله لبيع السلع والمواد الغذائية ) ليكلف المحافظ رئيس حى أول بمراجعة الرخص الممنوحة لها والتأكد من إلتزام أصحابها بأماكن البيع المخصصة ، وكذلك التنسيق مع مفتشي التموين والصحة لمراجعة المواد الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ،