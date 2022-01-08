محافظ الجيزة يوجه برفع المخلفات أسفل محور كمال عامر وإنشاء أكشاك حضارية ببولاق

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس الجديد بمنطقة الشوربجي بحى بولاق الدكرور والكائن أسفل نزلة زنين والشوربجى، حيث أكد المحافظ، أن الموقف سيساهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة.

وأكد علي دراسة استغلال الأماكن التي تم نقل المواقف العشوائية منها بذلك القطاع لتيسير الحركة المرورية، كما حرص على التواصل مع السائقين داخل الموقف الجديد للاطمئنان على سير العمل، مشدداً علي ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم الانتظار الخاطئ بالطريق العام.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السائقين غير الملتزمين وتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط مع إجراء الصيانات الدورية للموقف من أرصفة وإنارة ودورات مياه لتحقيق عناصر الاستدامة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعة حلها، وقد كلف محافظ الجيزة رئيس الحي برفع كافة الاشغالات والاهتمام بمستوى النظافة بشارع المصرف وذلك بشكل دوري .

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال توسعة ورصف وازدواجية شارع ترعة المجنونة بحى بولاق الدكرور، مشدداً على مراجعة خط التنظيم بالشارع والالتزام به وعدم تجاوز مع تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه.

وخلال جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة وجه المحافظ بتطوير الشارع الواقع خلف محطة محولات المعتمدية مع دراسة إقامة أكشاك حضارية وتوصيل كافة المرافق اللازمة وتبليط الرصيف بطول 350 م مع إنشاء حارة بطيئة لعدم التأثير الحركة المرورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الخاصة بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى العجوزة والتى وجه خلالها برفع كافة المخلفات أسفل المحور ورفع كفاءة كوبرى المشاة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وعبد الله نور رئيس حي بولاق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومدير ادارة التفتيش المالي وادارة الرصد الميداني .