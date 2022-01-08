محافظ أسيوط يعلن استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن استمرار فعاليات حملة طرق الابواب لتطعيم المواطنين بجميع قرى ونجوع المحافظة ضد فيروس كورونا بالاضافة الى توعية وحث المواطنين بأهمية التطعيم للوقاية من الفيروس بالتنسيق مع قوافل وفرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بالقطاع الصحى .

وأشار المحافظ فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم، إلى أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتكثيف حملات طرق الابواب واستهداف اماكن التجمعات وخاصة خلال الاحتفال باعياد الميلاد، لافتا الى ان حملات طرق الابواب التى انطلقت بقرى ومراكز المحافظة يجرى تنفيذها بمشاركة 400 فرقة متنقلة يوميا لطرق الابواب والمنازل والوصول الى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح ، فضلا عن توفير اللقاح بعدد 250 وحدة ومركز صحى بقرى ومراكز المحافظة وجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة .

كما ترأس الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بعض فرق الإدارات الصحية بأسيوط لتطعيم المواطنين باللقاحات المتعددة ضد فيروس كورونا بالأماكن العامة والمتنزهات والكنائس والأسواق التجارية والميادين العامة وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن" التى اطلقتها وزارة الصحة من خلال فرق التواصل المجتمعى بالتزامن مع إحتفالات عيد الميلاد المجيد مع قيام فرق الثقافة الصحية بالإدارات الصحية بالتوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات ، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه تم اطلاق العديد من الحملات التوعوية منها حملة " اطعم واطمن" لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكافة قرى ومراكز المحافظة ، لافتا الى توفير اللقاح بكافة المراكز الصحية وأماكن التجمعات ودور العبادة بالاضافة إلى مراكز تطعيم المواطنين والخاص للمقبلين على السفر وحصولهم على الشهادات المعتمدة وهى " مركز صحى القوصية ومكتب صحة أسيوط الجديدة ومكتب صحة أبوتيج " ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ،تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، إلي أن فعاليات الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها تزامناً مع حملات التوعية التى نظمتها مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية ، مع اعطاء جميع العاملين والمشاركين فى الفرق المتنقلة بطاقات هوية تفيد عملهم بوزارة الصحة وانضمامهم للحملة وحصول المواطنين من متلقى اللقاح على كروت معتمدة تثبت حصولهم على اللقاح مع تسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة والموقع الالكترونى للوزارة ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان أولا بأول ،وذلك تحت اشراف الدكتور أسامة حجازى مدير ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ومديريى الادارات الصحية ، مشيرا الى ان جميع اللقاحات المتوفرة أمنة وفعالة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ أنه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة تجاه المتخلفين عن التطعيم ممن يقدمون الخدمة للجمهور في مختلف المصالح الحكومية والخاصة بالاضافة الى المواطنين المترددين على كافة المصالح والقطاعات وذلك لحثهم على أخذ التطعيم الذى وفرته الدولة لهم بالمجان حماية لهم ولاسرهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،مناشد جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الالكترونى الخاص بوزارة الصحة والسكان

"www.egcovac.mohp.gov.eg" والذهاب لمراكز التطعيم لاخذ اللقاح ، مطالباً كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية " اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب " وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب وجميع الهيئات الحكومية والقيادات الدينية بضرورة حث المواطنين على الاسراع فى اخذ اللقاح وتكثيف حملات التوعية .

كان محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر"