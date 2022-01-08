محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية لمشروع الهوية البصرية

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية على قدم وساق لتنفيذ مشروع الهوية البصرية من خلال اللوحات الفنية على الجداريات والأسوار وواجهات المباني والمنشاءات الحكومية ، بالإضافة إلى وسائل المواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة. رافق محافظ أسوان، خلال جولته، الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية .

وتابع اللواء أشرف عطية ميدانياً قيام مجموعات الفنانين من معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقاً لتصميمات الجامعة الألمانية والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى في الحفل الختامي بمدينة أسوان الجديدة في ختام أسبوع الصعيد ، كما شارك في تنفيذ الأعمال بعض النشء والأطفال بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجاري تنفيذها. وأكد محافظ أسوان بأن التجاوب الكبير من المواطنين بالأعمال الفنية لمشروع الهوية البصرية يعكس التحضر والرقى الذى يتفرد به المواطن الأسوانى من أجل إضفاء اللمسة الجمالية للؤلؤة النيل الساحرة.

وأشار إلى أن هناك جهوداً مبذولة بالتوازى من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله في نفس الإتجاه حيث جارى تركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية ، علاوة على قيام شرطة ومباحث المرور بالتعاون لتركيب اللوحات الفنية على الأتوبيسات والميكروباص والتاكس ضمن مشروع الهوية البصرية.