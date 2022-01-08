محافظ أسوان: لجنة مختصة لفرز واختيار أفضل عربة حنطور للعمل ضمن البرامج السياحية

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، إصطفاف عربات الحنطور بأرض المعارض رافقه خلالها اللجنة المختصة بفرز وأختيار أفضل عربات للعمل ضمن البرامج السياحية للمواطنين والزائرين برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى البيئة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى شرطة المرافق والمرور.

وشدد محافظ أسوان على أنه لن يجدد أي ترخيص لعربة حنطور إلا بعد التأكد من خلال اللجنة المختصة بجاهزيتها وظهورها بالشكل الحضارى اللائق بمكانة المدينة على خريطة السياحة الدولية حيث أن التجديد سيخضع لإشتراطات ومعايير محددة ومعلومة لجميع سائقى الحنطور.

وأشار إلى أن عربات الحنطور التي سيتم إستبعادها لعدم صلاحيتها سيكون أمام أصحابها عدة أختيارات منها إحلال وتجديدها بسيارات الفان أوالميكروباص أو حصوله على بيكة أو محل في السويقات الجديدة مراعاة للبعد الإجتماعى وتوفير مصدر رزق ثابت ومعيشى مستقر للأسر.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لأعضاء اللجنة المختصة بوضع آلية متكاملة تشمل عملية الفرز والإجراءات التي سيتم أتخاذها لوضع الضوابط المشددة لحركة سير عربات الحنطور وظهورها بالشكل اللائق أمام ضيوف المحافظة ، بجانب الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات تتعلق بالسير أو النظافة العامة أو غيرها .