مايك بومبيو يخسر وزنه بشكل مذهل.. ويثير تكهنات حول ترشحه للرئاسة الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الصور التى ظهرت لوزير الخارجية السابق فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، مايك بومبيو، والتى بدا فيها وقد خسر وزنا بشكل هائل، قد أثارت التكهنات بشأن ما إذا كان بومبيو يبحث الترشح للرئاسة فى عام 2024.

وأشارت التايمز إلى ما كتبته صحيفة نيويورك بوست بأن خسارة بومبيو للوزن، حيث قالت إن أمريكا لم تعد فقط ترى بومبيو بشكل كبير بعد مغادرة إدارة ترامب للبيت الأبيض، لكنه أصبح أقل حرفيا بعدما خسر نحو 90 رطلا تقريبا.



مايك بومبيو



وقالت تايمز إنه على الرغم من أن بومبيو لم يكشف بعد ما إذا كان سيترشح للرئاسة أم لا، غلا أن صحيفة ذا هيل قد اختارته من بين أبرز الجمهوريين المرشحين لخوض سباق الرئاسة القادم.

وقال بومبيو، المدير السابق للسى أى إيه ، إنه قرر أن يبدأ نمط حياة أكثر صحة بعدما وزن نفسه فى يونيو العام الماضى، ووجد أن وزنه نحو 300 رطلا تقريبا لأول مرة فى حياته. وشرح أن وزنه كان يزداد بشكل تدريجى بعدما تم انتخابه لأول مرة عضو فى الكونجرس عن ولاية كنساس فى عام 2010.

وأضاف السياسى الجمهورى إنه بدا فى ممارسة الرياضة، ليس يوميا، لكن تقريبا كل يوم، وتناول طعام بشكل صحيح، وبدأ يخسر وزنه. وقال إنه لم يستخدم صالات الألعاب الرياضية، وبدلا من ذلك يقوم بممارسة الرياضة على أجهزة خاصة به

وتابع بومبيو البالغ من العمر 58 عاما، إنه فى حين أن عائلته إيطالية ويحبون الاجتماع معا لتناول وجبة جميلة من المكرونة والخبز والجبن والحلوى، إلا أن سيكون الشخص الذى سيتناول السلطة. وقال أيضا إنه استبدل فطائر اليقطين المفضلة لديه بشراب القيقب.