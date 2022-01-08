كبير مفاوضي إيران يواصل مشاورات الجولة الثامنة بفيينا من المشاورات النووية

وبحسب الوكالة، شهدت اجتماعات رؤساء الوفود المفاوضة والخبراء تسارعا خلال الأيام الأخيرة ، وتمضي عملية الحوار قدما ولكن بحذر وخطوة خطوة.

واليوم هو العاشر في المفاوضات وماتزال الوفود تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الاتفاق النووي.

وصرح كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف للصحفيين الليلة الماضية بأن جميع المفاوضين أقروا بإحراز تقدم في إحياء اتفاق عام 2015 ورفع العقوبات.

وأضاف أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى النتيجة المتوخاة ، موضحاً: أنه وفقًا لتقييم موسكو ، يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول فبراير فيما صرح كبير المفاوضين الصينيين ، وانغ تشيوان ، بشكل مماثل أن المفاوضات تمضي قدمًا.

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية -بريطانيا فرنسا ، ألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، كانت انطلقت في أبريل الماضي 2021، متممة 6 جولات قبل أن تتوقف في يونيو، عقب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي، ومن ثم تستأنف في نوفمبر الماضي.