"قومى المرأة" بالشرقية: استخراج 200 بطاقة رقم قومى مجانًا للسيدات والفتيات

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 200 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى "أنشاص البصل وأبو الأخضر وعزبة الثمانين"، وذلك بسجل مدني الزهراء بقرية العلاقمة، وسجل مدني ههيا بمحافظة الشرقية.

وأضافت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت أن ذلك يجرى بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، ومركز إصدار الأحوال المدنية.