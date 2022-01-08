قوافل خدمية مكثفة بالقرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، مشددا على تقديم كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطني هذه القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفى هذا السياق نظمت الوحدات المحلية لمركزي الرحمانية ووادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية"، وتم توقيع الكشف على 48 حالة مرضية و67 حالة رمد و88 حالة باطنة وصرف الأدوية بالمجان.

كما تم تطعيم ضد فيروس كورونا 19 حالة جرعة اولى و28 حالة جرعة ثانية.

وتضمنت القافلة محو الأمية تم استكتاب 18مواطن من الراغبين في استخراج شهادة محو الأمية.

وكذلك توزيع 188 أسطوانة غاز وتم توفير سيارة مواد غذائية بسعر الجملة عبارة عن لحوم مجمدة وسكر وارز ومكرونات وجميع المواد التموينية المطلوبة.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية عبد العظيم زاهر إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوادي النطرون تم خلالها عقد ندوة للتوعية بأخطار الزيادة السكانية وأهمية القضاء على الأمية وأخطار الزواج المبكر.

كما تم تقديم الخدمات التالية: "كشف نساء لعدد 10 سيدات وتقديم المشورة لعدد 5 سيدات بالإضافة الي التوعية بضرورة تلقى اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، توفير سيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز على أهالي القرية بسعر المصنع وسيارة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة|، تنظيم ورش قراءة ورسم لأطفال القرية بالمدرسة الابتدائية، متابعة أعمال زراعة وري الأشجار بمدخل القرية وصيانة كشافات الإنارة العامة بالقرية".