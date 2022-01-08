فى مثل هذ اليوم عام 1984.. ميلاد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

كتب محمد جمال

تحتفل كوريا الشمالية بـ"يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج ايل، فى 16 فبراير من كل عام باعتباره عطلة وطنية، وكذلك عيد ميلاد الجد الأسبق كيم إيل سونج فى 15 أبريل، هو يوم الاحتفال بـ"يوم الشمس"، وبالرغم ذلك، لم يتم تخصيص أى عطلة وطنية لأصغر زعيم حاكم، ولم يعلن النظام الحاكم رسمياً عن تاريخ ميلاده.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، يعتقد على نطاق واسع يوم الإثنين، 8 يناير1984 عيد ميلاد الزعيم كيم جونج أون، رغم أنه لا يوجد أي ذكر لهذا التاريخ على تقويم النظام.

وقام النظام السابق في كوريا الشمالية، ليس فقط بتجنب الإعلان رسمياً عن عيد ميلاد كيم جونج، بل بذل جهوداً كبيرة لإخفائه، واستندت الصحيفة إلى أنه في 2014، غنى نجم السلة الأمريكي دينيس رودمان، وهو صديق مقرب من زعيم كوريا الشمالية الحالي، "عيد ميلاد سعيد" للزعيم البالغ من العمر 34 عاماً تقريباً، وذلك بعد مباراة لكرة السلة في العاصمة بيونج يانج، فيما اعتبر أغنية خاصة لكيم جونج أون.

وقال محاضر الدراسات الكورية الدكتور أوين ميلر، في ذات السياق، "إنهم في كوريا الشمالية يعتبرون أنه من السابق لأوانه أن تأخذ شخصية كيم جونج أون هذا المستوى من السلطة أو (العبادة)"، مشيراً إلى أن "الأب كيم جونغ ايل كان خلفاً في 1980، بعد أن بنيت عبادته خلال فترة طويلة قبل أن يصبح زعيم".

وأضاف أن "كيم جونج أون، من جهة أخرى، تم عرضه على الكوريين الشماليين سنة أو سنتين فقط قبل أن يصبح زعيم في عام 2011".

يشار إلى أن الكوريون الشماليون يظهرون احتراماً لقادتهم في جميع العطلات والاحتفالات الكبرى التي تشرف على تنفيذها السلطات، ويعاقب النظام أولئك الذين لا يبدون احتراماً كافياً لزعيمهم.