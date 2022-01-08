فصل التيار الكهربائى عن 8 مناطق بنقادة فى قنا اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة.
وأوضحت الوحدة المحلية، أن سيجرى فصل التيار الكهربائي، من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 7 صباحًا، نظرا لإجراء أعمال الصيانة في المناطق الآتية "جزيرة جبر، عزبة جبر، السواحل، جسر الصليبه، دراو، بشلاو، مرشح مياه أسمنت ، مكتب بريد أسمنت".
وأشارت الوحدة المحلية، إلى عودة التيار الكهربائي عن تلك المناطق فور أعمال الصيانة، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة.
فصل التيار الكهربائى عن 8 مناطق بنقادة فى قنا اليومالسبت، 08 يناير 2022 03:00 ص
انقطاع الكهرباء
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة.
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