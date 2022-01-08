فريق مشروع اكتشاف أصول إسنا التراثية يزور محمية الدبابية لتطويرها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

"اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" مشروع ضخم انطلق على مدار الأعوام الماضية، لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا المدينة التراثية جنوب محافظة الأقصر، وهى المدينة التى كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، ونجح المشروع مؤخراً فى تقديم الدعم فى مثلث ضخم هو الأساس فى القطاع السياحى بمدينة إسنا وظل مهملاً طوال السنوات الماضية، وهى منطقة محيط معبد إسنا والسوق السياحى بمنطقة القيسارية ووكالة الجداوى التى كانت تعتبر مقر التجارة فى فترة المماليك والملكية وغيرها من العصور القديمة.

وبعد النجاح الكبير للمشروع فى إعادة القيسارية ووكالة الجداوى ومعبد خنوم للحياة وأصبحت ساحرة من جديد فى 2021، يستعد فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاستكمال المشروع، وذلك بالإنتقال لموقع جديد بمدينة إسنا، وهو محمية الدبابية الطبيعية بالمدينة، حيث قام فريق عمل شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة " مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا بزيارة المحمية لبحث سبل تقديم الدعم والتطوير لها خلال الفترة المقبلة.

ومؤخراً نجحت محمية الدبابية الطبيعية التى تقع بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، والتى تعود لما يزيد عن 55 مليون سنة، والتى تساعد علماء الجيولوجيا فى تحديد عمر الأرض بدقة، وذلك من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة وتحديد الظروف التى واءمت ترسيب تلك التتابعات والأحياء المميزة لها وأعماره والتى تعد مقياس لكل عصر من العصور القديمة، فى أن تكون قبلة العلماء والباحثين والسائحين من مختلف دول العالم لزيارة هذا المكان العلمى النادر وهذه المحمية الجيولوجية والتمتع بالسياحة البيئية والعلمية.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد محمد الدسوقى، مدير محمية الدبابية الطبيعية بإسنا السابق، إن المحمية جذبت عشرات الأجانب مؤخراً لكونها واحدة من أهم المواقع فى العالم أجمع، حيث أن منطقة الدبابية بمحافظة الأقصر محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 فى إطار القانون 102 لسنة 1983 الصادر فى شأن المحميات الطبيعية، وكذا القانون 264 لسنة 1994 والصادر فى شأن تنظيم الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وتولى الدولة اهتماما كبيراً فى حماية التراكيب الجيولوجية النادرة وحماية الثروات الطبيعية والتاريخية، وذلك لما لها من أهمية بالغة فى العديد من المجالات العلمية والسياحية.



زيارة وفد المشروع لمحمية الدبابية الطبيعية



شرح مسئولى المحمية تاريخ محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر



فريق مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية يزورون محمية الدبابية



محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر تستقبل فريق تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة



محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر تستقبل فريق تكوين لتنمية المجتمعات