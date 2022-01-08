فريق مشروع اكتشاف أصول إسنا التراثية يزور محمية الدبابية الطبيعية.. ألبوم صور

الأقصر – أحمد مرعى

"اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" مشروع ضخم انطلق على مدار الأعوام الماضية لإحياء التراث التاريخي والأثري القديم داخل مدينة إسنا المدينة التراثية جنوب محافظة الأقصر، وهي المدينة التي كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، ونجح مؤخراً فى تقديم الدعم فى مثلث ضخم هو الأساس فى القطاع السياحي بمدينة إسنا وظل مهملاً طوال السنوات الماضية، وهي منطقة محيط معبد إسنا والسوق السياحي بمنطقة القيسارية ووكالة الجداوي التي كانت تعتبر مقر التجارة فى فترة المماليك والملكية وغيرها من العصور القديمة.

وبعد النجاح الكبير للمشروع فى إعادة القيسارية ووكالة الجداوي ومعبد خنوم للحياة وأصبحت ساحرة من جديد فى 2021، يستعد فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاستكمال المشروع، وذلك بالانتقال لموقع جديد بمدينة إسنا، وهو محمية الدبابية الطبيعية بالمدينة، حيث قام فريق عمل شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة " مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا بزيارة المحمية لبحث سبل تقديم الدعم والتطوير لها خلال الفترة المقبلة.

ومؤخراً نجحت محمية الدبابية الطبيعية التي تقع بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، والتي تعود لما يزيد عن 55 مليون سنة، والتي تساعد علماء الجيولوجيا فى تحديد عمر الأرض بدقة، وذلك من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة وتحديد الظروف التي واءمت ترسيب تلك التتابعات والأحياء المميزة لها وأعماره والتي تعد مقياس لكل عصر من العصور القديمة، فى أن تكون قبلة العلماء والباحثين والسائحين من مختلف دول العالم لزيارة هذا المكان العلمي النادر وهذه المحمية الجيولوجية والتمتع بالسياحة البيئية والعلمية.

ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد محمد الدسوقي، مدير محمية الدبابية الطبيعية بإسنا السابق، إن المحمية جذبت عشرات الأجانب مؤخراً لكونها واحدة من أهم المواقع فى العالم أجمع، حيث أن منطقة الدبابية بمحافظة الأقصر محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 فى إطار القانون 102 لسنة 1983 الصادر فى شأن المحميات الطبيعية، وكذا القانون 264 لسنة 1994 والصادر فى شأن تنظيم الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وتولى الدولة اهتماما كبيراً فى حماية التراكيب الجيولوجية النادرة وحماية الثروات الطبيعية والتاريخية، وذلك لما لها من أهمية بالغة فى العديد من المجالات العلمية والسياحية.



استراحة الملك فاروق تستعد للتطوير



المشروع نجح فى وكالة الجداوى والقيسارية ومعبد خنوم



انارة مبهجة فى وكالة الجداوي بعد تطويرها



تطوير 105 محلات فى قيسارية اسنا التاريخية



تطوير مميز لوكالة الجداوى بمدينة إسنا



جولة الوفد فى استراحة فاروق بوابورات المطاعنة



جولة الوفد من الوكالة لمتابعة المشروعات



جولة اليوم السابع داخل وكالة الجداوي



جولة على محطات الاصلاح الزراعى بالقرية



رفع كفاءة المحلات بالسوق السياحى بإسنا



سحر قيسارية إسنا بعد تجديدها بالكامل



قيسارية إسنا التاريخية قبل وبعد التطوير



قيسارية اسنا تتجمل أمام الضيوف الأجانب



قيسارية إسنا تتجمل بمشروع دعمها بجوار معبد خنوم



مبنى الوكالة يعود لتاريخه القديم بالأقصر



مبنى وكالة الجداوى يعود للحياة



محرر اليوم السابع داخل وكالة الجداوى_1



مدخل قيسارية إسنا من جهة المعبد



مرسي الملك فاروق بمدينة اسنا يستعد للتطوير



مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية يتحول لقرية وابورات المطاعنة



مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية يستعد لتطوير ميناء فاروق السياحى



مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية يواصل مهمته لدعم المعالم التاريخية



وفد الوكالة خلال زيارته لاستراحة الملك فاروق



وفد مشروع إكتشاف أصول إسنا التراثية يتحول لدعم المعالم التاريخية