عمال وفنيون وأطباء يشاركون فى استعدادات انطلاق منتدى شباب العالم.. صور

كتب _ طلال رسلان

لا وقت للراحة، كل في مكانه، مكان انعقاد جلسات منتدى شباب العالم تحول إلى خلية نحل، ساعات وينطلق واحد من أهم الأحداث الشبابية زخما على مستوى العالم.

في مدخل منطقة القاعات والتي تعقد في ورش ما قبل انطلاق المنتدى حاليا وقف السيد فرح مع زملائه أطباء وممرضين في هيئة الإسعاف المصرية، تم اختيارهم من كافة المحافظات للمشاركة في هذا الحدث.

"انا جاي من الشرقية، ودكتور عاصم زميلي من الإسكندرية، ومعانا أطباء ومسعفين من كل المحافظات.. تقدر تقول خلية نحل جاهزة لكل الطوارئ"، قالها السيد فرح ليعبر بها عن فخره بالمشاركة في تأمين منتدى شباب العالم.

يضيف السيد فرح لـ"اليوم السابع"، "دي أول مرة أشارك في المنتدى، الحقيقة اتفاجئت بكم التجهيزات الضخم، حدث عالمي على كافة المستويات، أما في الجانب الطبي ودا شغلي بأكد إنها فرصة وخبرة عظيمة لأي مشارك".

وتابع: "الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى من المطار إلى القاعات مرورا بأماكن الإقامة.. كل خطوة مدروسة بتقنيات عالمية متطورة ضد فيروس كورونا".

على الجهة المقابلة من مسرح منتدى شباب العالم الذي ظهر في أبهى صوره، يقف عمران محمود أحد العمال والفنيين المشاركين في تجهيزات المنتدى، على سلم مجهز لأعمال تركيبات غرف الاستقبال، يتفقد مع مجموعة من زملائه سلامة الحوائط.

ببشرته الأسوانية وضحكته الصافية التي تخطف القلوب يقول عمران: "والله كلنا محظوظين من أصغرنا لأكبرنا.. شايفين يا ولاد شباب أجانب قد إيه.. كلهم هينقلوا صورة مصر العظيمة لبلادهم".

ويضيف عمران: "مفيش وقت للراحة.. كلها ساعات وكل شيء هيبقى تمام التمام، كل شبر مية مية في المكان دا.. وتعيشي يا بلدنا وتنوري العالم دايما".

على بعد أمتار من إحدى القاعات الرئيسية وقف الشيف أحمد جودة على مائدة كبيرة يقدم للمشاركين أكلات سريعة في دقائق الراحة بين الجلسات.

يقول جودة: أنا فخور إني بساعد في الحدث العالمي منتدى الشباب.. وفخور إني بقدم صورة مشرفة عن بلدي أمام الشباب الأجانب المشاركين".

ويضيف" انا شغال في السياحة من 15 سنة.. الأحداث زي منتدى الشباب بيحرك الدنيا بشدة في الفنادق والقرى السياحية وخاصة في أوقات الشتاء.. الحقيقة دي أعظم فرصة لتنشيط السياحة.. يارب السنة كلها منتدى شباب العالم".

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وعلى مدار يومي 8 و9 يناير الجاري، تسلط ورش العمل التحضيرية الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

كما تناقش الورش التحضيرية تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة".

هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان “MUNHRC”، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورشة التحضيرية ”WYF LABS”.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.