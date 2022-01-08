علامات تحذيرية لسرطان الجلد تظهر على الأذن والرقبة والوجه

كتبت فاطمة خليل

كشف خبراء الصحة أن الزوائد البيضاء اللؤلؤية على الرقبة والأذنين والوجه قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، حيث إن سرطان الخلايا القاعدية هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد والأكثر شيوعًا بين جميع أشكال المرض، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

أورام الخلايا القاعدية يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة، بما في ذلك نتوء أبيض لؤلؤي أو شمعي، غالبًا مع أوعية دموية مرئية على الأذنين أو الرقبة أو الوجه، وبحسب موقع "مايو كلينيك" فإن مظهر هذه النتوءات الجلدية تظهر على أنها شفافة قليلا.

ووفقاً لهيئة الصحة البريطانية NHS فإن الحالة قد تظهر على شكل بقع حمراء متقشرة على الجلد ويوجد أحيانًا بعض الصبغة البنية أو السوداء، كما أن الورم يكبر ببطء وقد يتقشر أو ينزف أو يتطور إلى قرحة مؤلمة.

قد تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الخلايا القاعدية مناطق من الجلد تبدو مثل الندبات، والبقع والحكة.

وهناك خطر ضئيل (يصل إلى 5%) من انتشار سرطان الخلايا الحرشفية إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادة في العقد الليمفاوية (الغدد الصغيرة الموجودة في جميع أنحاء الجسم).

وتظهر الأورام عادة في مناطق الجلد المعرضة للشمس.

كيفية تجنب الإصابة بسرطان الجلد

على الرغم من أن الاعتقاد السائد يؤكد أن خطر الإصابة بسرطان الجلد يتضاءل خلال فصل الشتاء، إلا أن الباحثين يشددون على أهمية حمل واقي الشمس على مدار السنة.

يمكن أن يؤدي التعرض لظهور تقرحات في حروق الشمس في مرحلة الطفولة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق وفقًا لهارفارد هيلث.

كانت العلاجات الثلاث للسرطان، والتي تشمل الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، أساس النجاح في علاج السرطان في العقود الأخيرة.

في حالة سرطان الجلد، يمكن للإجراءات الجراحية وغير الجراحية أن تعالج المرض.