اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 03:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عدد مشتركى المحمول يسجل 101 مليون مشترك فى سبتمبر الماضى

السبت، 08 يناير 2022 03:00 ص
عدد مشتركى المحمول يسجل 101 مليون مشترك فى سبتمبر الماضى هاتف محمول
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد مشتركي المحمول في مصر سجل 101 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، بينما كان 95.4 مليون مشترك في شهر سبتمبر عام 2020 بزيادة بلغت نحو 4.6 مليون مشترك. 
 
وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 62.1 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 50.5 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 6.6 مليون مشترك. 
 
وكان عدد مشتركي الهاتف المحمول قد سجل نحو 101.20 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ100.78 مليون فى يوليو 2021 و 96.19 مليون فى أغسطس 2020، كما بلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 62.66 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ60.10 مليون مستخدم في يوليو 2021 و 50.61 مليون في أغسطس 2020.

جهاز الاحصاء

اشتراكات المحمول

الهاتف المحمول

الانترنت

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة