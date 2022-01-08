اليوم السابع
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طقس بارد وشبورة كثيفة تحجب الرؤية بالشرقية.. فيديو لايف

السبت، 08 يناير 2022 10:23 ص
طقس بارد وشبورة كثيفة تحجب الرؤية بالشرقية.. فيديو لايف شبورة كثيفة
الشرقية - حمدي عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية وساد طقس بارد وشبورة كثيفة كست أرجاء المحافظة جعلت الرؤية شبه منعدمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 


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