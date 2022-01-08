ضحايا دار أيتام محمد الأمين: اصطحبنا لفيلته بالساحل الشمالي أسبوعا وطلب أفعالًا مخلة

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

استمعت النيابة العامة، فى بلاغ تقدم به المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضى بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من هتك المتهم محمد الأمين، عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببنى سويف، لأقوال الفتيات المجنى عليهن اللاتى شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحاب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالى لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

وسألت النيابة العامة، الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجنى عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكى ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش فى الدار، كما سألت النيابة العامة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، فى بلاغ المجلس، حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجنى عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة فى الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة عن تفصيلات ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجنى عليهن هاتفيًّا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من المجلس القومى للأمومة والطفولة فى العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضى بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببنى سويف، الأمر الذى رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام فى ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجنى عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذى أُلقى القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجنى عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.